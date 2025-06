Mastantuono, joia do River Plate, é disputado por Real Madrid e PSG

O meia argentino Franco Mastantuono, de 17 anos, é um dos grandes alvos do Real Madrid e do Paris Saint-Germain (PSG) nesta janela de transferências. O jogador, que hoje defende o River Plate, foi revelado no início de 2024 e já é um dos principais destaques da equipe.

Segundo jogador mais novo da história a atuar pelo River Plate, Mastantuono é peça fundamental na equipe de Marcelo Gallardo. Desde a sua estreia, o meia jogou 61 partidas, marcou dez gols e deu sete assistências. Por conta do bom desempenho, foi convocado para a Seleção Argentina pela primeira vez na carreira nesta Data Fifa.

Antes apenas especulado no PSG, que monitora Mastantuono desde a temporada passada, o meia também atraiu interesse do Real Madrid. O jornal argentino Olé informou que Juni Calafat, olheiro da equipe espanhola, desembarcou em Buenos Aires para conversar com representantes do River Plate.

O River Plate estipulou a multa rescisória de Mastantuono em 45 milhões de euros (cerca de R$ 290,3 milhões). Os representantes do PSG consideraram o valor elevado para uma promessa. Embora a equipe argentina não queira reduzir o valor do meia, é esperado que o Real Madrid pague a multa para contar com o atleta na próxima temporada.

Estilo de jogo de Mastantuono

Apontado como o "novo Messi" pela imprensa argentina, Mastantuono tem o estilo de jogo de um clássico camisa 10, mas também atua pela ponta direita, assim como Lionel fazia.

Mastantuono também se destaca por crescer em momentos importantes. Nesta temporada, o meia marcou pela primeira vez em um clássico, na vitória contra o Boca Juniors por 2 a 1, além de participar de gols nas oitavas e quartas do Campeonato Argentino.