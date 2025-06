City acerta a contratação de destaque do Milan por R$ 350 milhões, diz jornal

Pensando na disputa do Mundial de Clubes, o Manchester City acertou sua primeira contratação na janela de transferências aberta especialmente para a competição. O clube inglês fechou com o meia holandês Tijjani Reijnders, destaque do Milan na temporada.

A equipe do técnico Pep Guardiola desembolsou cerca de R$ 354 milhões para fechar a contratação do meia de 26 anos, que assinou um contrato de cinco anos, até junho de 2030, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Tijjani Reijnders disputou 54 jogos na temporada com a camisa do Milan, marcou 15 gols e deu quatro assistências. O holandês ainda foi o vice-artilheiro da equipe no Campeonato Italiano, com dez bolas na rede, atrás apenas de Christian Pulisic (11), e venceu o prêmio de melhor meia da competição.

O jogador ajudou o Milan a vencer o título da Supercopa da Itália.

Revelado pelo AZ Alkmaar e com passagem pelo RKC Waalwijk, ambos no futebol holandês, Reijnders foi contratado pelo Milan em julho de 2023. Ao todo, disputou 104 jogos com a equipe italiana, marcou 19 gols e deu oito assistências.

Janela de transferências para o Mundial de Clubes

Antes da disputa do Mundial de Clubes, as equipes participantes podem reforçar seus elencos até o dia 10 de junho, terça-feira. Depois disso, a janela de transferências do verão para os clubes do Campeonato Inglês fica aberta entre os dias 16 de junho e 1 de setembro.

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, quarta-feira, às 13 horas (de Brasília), diante do Wydad Casablanca, do Marrocos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

As duas equipes integram o grupo G, junto com a Juventus, da Itália, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.