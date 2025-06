Lúcio recebe alta após 20 dias de acidente: 'marco na minha vida'

Do UOL, em São Paulo

O pentacampeão Lúcio recebeu alta hoje, em Porto Alegre, após passar 20 dias no hospital após sofrer um acidente doméstico com uma lareira ecológica. O ex-zagueiro teve 18% do corpo queimado.

Momento especial, agradecer a todo Brasil pela torcida, reza, pensamentos positivos. Foi um marco na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave, foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento grande. Depois de 20 dias, não tinha passado um tempo tão longo no hospital, hoje é o dia de voltar para casa e dar continuidade na recuperação porque o caminho é longo. Lúcio, em entrevista ao Encontro, programa da Globo

O que mais Lúcio falou

Problemas para dormir: "Um acidente com queimaduras nunca tinha tido. A grande dificuldade é dormir, porque a dor é intensa. E claro, ficar no quarto todos os dias. É um momento de muita resiliência e superação".

Como foi o acidente: "A gente estava sentado em volta da lareira e ela apagou. Por uma infelicidade, ele [amigo de Lúcio] foi jogar um galão de álcool sobre a lareira e assim que jogou foi súbita a explosão. Só lembro das labaredas de fogo vindo na minha direção. Graças a Deus a minha esposa [Marília Forgiarini] me orientou a ir para a piscina para tentar apagar o fogo. Foi um momento muito traumático para mim".

'Houve uma imprudência': Logo em seguida ela me levou para o hospital. Foi um susto. Quando se trata de algo assim tão delicado, a gente tem que ter todo o cuidado. Foi um momento muito tenso. Houve uma imprudência, mas focar em algo bom, em algo positivo".

Primeira coisa que quer fazer após alta: "A primeira coisa é receber os amigos. Isso vai ser muito legal, porque a gente passou 20 dias aqui e ainda vou passar por tratamento, fisioterapia".