Kayla Harrison debocha das acusações de doping de Julianna Peña: "Considero um elogio"

O 'trash talk' de Julianna Peña tem sido um dos grandes aliados da promoção do UFC 316, que acontece neste sábado (7), em Newark (EUA). E a provocação preferida da campeã peso-galo (61 kg) tem sido acusar sua próxima adversária, Kayla Harrison, de usar substâncias proibidas, usando o físico avantajado da rival como 'prova'. Mas, apesar da gravidade das denúncias feitas pela americana de ascendência venezuelana, a judoca bicampeã olímpica parece não se incomodar com a situação.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a desafiante ao título peso-galo feminino do Ultimate debochou das tentativas de desestabilizá-la psicologicamente por parte da campeã. Mais do que isso, Kayla Harrison minimizou as acusações de Julianna Peña e ressaltou que prefere vê-las como uma forma de - mesmo sem querer - enaltecer seu trabalho e físico impressionantes.

"Neste ponto, eu apenas considero isso (acusações de doping) um elogio. Porque eu trabalho muito e tenho uma ótima aparência que você acha que eu devo estar trapaceando. É como se fosse o melhor elogio (possível) quando você pensa sobre isso. Nunca tomei nenhuma substância proibida e nunca usarei. Meu legado é muito importante para mim e minha moral importa para mim. Eu não sou uma trapaceira. Sinto que é muita insegurança e é uma desculpa embutida para quando eu chutar o traseiro dela", disparou Kayla.

Histórico exemplar

Apesar de realmente atrair alguns olhares desconfiados, principalmente por conta do seu físico, Kayla se apega ao seu histórico exemplar para afastar qualquer dúvida sobre sua idoneidade no esporte. Isso porque, desde muito nova, a judoca tem sido alvo de incontáveis testes antidoping, realizados pelos mais diferentes órgãos de controle, e nunca foi flagrada com qualquer tipo de substância proibida em seu organismo.

"Comecei a fazer testes antidoping quando eu tinha 12 anos porque foi quando eu estava na seleção nacional de judô e, desde aquela idade de 12 anos, eu fui testada inúmeras vezes. Eu adoraria saber o número real de vezes que fui testada, mas tem que estar na casa das milhares. E eu não me importo, eu prefiro. Você quer me testar? Eu quero uma competição justa. Então, eu prefiro ser testada. Quanto mais você me testar, mais confortável me sinto", afirmou.

Favorita

Apesar de entrar com o status de desafiante, Kayla Harrison é considerada ampla favorita para a disputa contra Julianna Peña no UFC 316, neste sábado. Pelo menos na opinião das bolsas de apostas. Já na abertura do mercado de apostas para este combate, a vitória da bicampeã olímpica apareceu com a 'odd' (probabilidade) de -600, enquanto um triunfo da atual detentora do cinturão até 61 kg do Ultimate surgiu com a odd +450.

