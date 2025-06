Vôlei: Julia Kudiess celebra volta à VNL e se vê 'mais pronta' após lesão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O sorriso largo passou a ser a imagem mais atual de Julia Kudiess com a camisa da seleção brasileira de vôlei, deixando para trás o choro de pouco mais de um ano atrás. A central está de volta após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito.

Ela integra a convocação do técnico José Roberto Guimarães para a Liga das Nações, justamente a competição em que se lesionou. E quis o destino que a estreia do Brasil no torneio — hoje, contra a República Tcheca — acontecesse no Maracanãzinho, ginásio onde ela se lesionou.

A semana em que me machuquei foi muito difícil, porque eu queria muito ter avançado, ter ido, talvez, para as Olimpíadas, mas a partir daquele momento eu sabia que não tinha como voltar atrás, tinha de pensar na frente, e hoje eu vejo que eu me tornei uma atleta muito mais responsável, mais consciente em relação às minhas dores, mais focada na alimentação, no descanso, e mais preparada. Acho que, depois que você passa por uma lesão dessa, você se sente mais pronta para novos desafios.

"Hoje estou muito confiante, sei dos meus limites, sei quando não posso ir. Acho que isso é bom para mim sendo atleta. Foi um momento difícil, mas teve coisas positivas no sentido de ter me tornado uma outra atleta", completou.

Julia conversou com o UOL após o treino na véspera da primeira partida e falou sobre o período em que esteve longe das quadras e como a lesão acabou se tornando um fator positivo, por assim dizer, em alguns aspectos. A atleta do Minas Tênis Clube se lesionou em maio do ano passado e voltou às quadras em janeiro, pela Superliga.

"Estou muito feliz. Desde que me machuquei, almejei retornar e retornar bem. Tive uma temporada no clube onde tive muito apoio para voltar com segurança, e aqui, com toda a comissão que é preocupada em extrair melhor da gente, estou me sentindo bem. Estou animada para começarem os jogos. Não tenho como descrever o que é vestir a camisa da seleção e estrear nesse ginásio", ressaltou.

O que mais ela falou?

Recuperação. "Tive a oportunidade de recuperar dentro da seleção, mas acabei por recuperar no clube por ser onde moro e onde estaria treinando nos outros meses. Mas recebi apoio de ambos os lados. Tive ajuda de profissionais muito bons, tanto na parte mental quanto física"

Expectativa. "Estrear aqui acho que vai ser gostoso, poder extravasar junto com a torcida. É um time novo, mas um time que tem muita vontade de vencer. Queremos nos tornar uma equipe mesmo, e vejo muita energia, potencial e vontade nesse grupo".

Parte mental. "Sempre fui uma atleta que sempre buscou cuidar dessa parte. Tive um trabalho com um coach, mas também psicólogos, equipe, e ouvir pessoas mais experientes. Tive pessoas que passaram por lesões difíceis e estiveram ali me ajudando. Sempre tentei absorver o que eu pudesse e acho que isso me ajuda".

Ciclo para Los Angeles-2028. "É um longo período, mas estou muito focada. A cada dia que acordo penso o que posso fazer de melhor e gosto de ir dormir sabendo que deu seus 1000%. Acho que se eu fizer isso, no futuro, vai dar certo".