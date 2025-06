Julgamento de Paquetá é concluído, mas West Ham demonstra incômodo com prazo para resultado

Nesta quarta-feira, segundo o jornal inglês The Guardian, o julgamento do Lucas Paquetá finalmente foi concluído. O meio-campista brasileiro é investigado por suposto envolvimento ilegal com apostas esportivas.

O prazo para a resposta, no entanto, é de um a dois meses. Deste modo, Paquetá não poderá entrar em campo com a camisa do West Ham até que o veredicto seja dado, o que gerou incômodo por parte do clube, de acordo com o jornal inglês.

"O West Ham está bastante infeliz com o fato de que o problema aparentemente vai se 'arrastar' por mais uns meses, atrapalhando mais uma janela de transferências e deixando o técnico Graham Pottercom enorme incerteza sobre poder contar com um jogador-chave na próxima temporada", escreveu o The Guardian.

Por parte de Lucas Paquetá, o atleta nega qualquer tipo de irregularidade em relação ao assunto. O West Ham, por sua vez, já demonstrou apoio ao meia.

O longo processo de realização de audiências começou em maio de 2024, quando o jogador foi acusado pela FA (Associação de Futebol da Inglaterra).