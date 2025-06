Jovem da base agrada Dorival nos treinos e aguarda oportunidade no Corinthians

O atacante Kayke é visto com bons olhos pela comissão técnica de Dorival Júnior no Corinthians. Com a chegada do novo treinador, o garoto de 21 anos passou a ser relacionado para alguns jogos do Timão e aguarda uma oportunidade para voltar a atuar no profissional.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Kayke tem respondido bem nos treinos com os profissionais do Corinthins. O Filho do Terrão tem agradado Dorival Júnior e conta com uma avaliação positiva da comissão técnica, o que fez com que voltasse a ser relacionado para as partidas.

O garoto da base, entretanto, ainda não teve oportunidade de entrar em campo na atual temporada. Ele chegou a ser relacionado para sete jogos em 2025, sendo quatro com Dorival. Em todos eles, porém, ficou somente no banco de reservas.

A escolha de não colocar Kayke neste momento foi pensada pelo atual treinador do Corinthians. O técnico entende que pode dar oportunidade ao garoto em um momento oportuno, de menor pressão e em um cenário mais vantajoso, em que a equipe já esteja ganhando com certa tranquilidade.

Acontece que, atualmente, o Corinthians não se encontra em um momento tranquilo. Dentro de campo, o time passa por uma oscilação de resultados e ainda não convenceu no desempenho. Já fora dos gramados, a situação é de caos e guerra política.

Nesta terça-feira (3), no CT Dr. Joaquim Grava, durante o treino da Seleção Brasileira, o executivo de futebol Fabinho Soldado recebeu Samir Xaud, presidente da CBF. ? Rafael Ribeiro / CBF#VaiCorinthians pic.twitter.com/zYHfgVGlvR ? Corinthians (@Corinthians) June 3, 2025

Pode ajudar

Kayke, por sua vez, segue aguardando por uma chance no profissional do Corinthians nesta temporada. O Filho do Terrão pode ser uma alternativa para o estilo de jogo que vem sendo implementado por Dorival no Corinthians, com maior amplitude de jogo pelos lados do campo.

O técnico tem adotado o 4-1-4-1, mas o Corinthians possui poucos pontas de ofício. Romero e Talles Magno podem atuar na posição, mas não vivem grande fase. Com isso, Kayke pode despontar como opção, já que tem agradado a comissão técnica nos treinos.

O atacante não entra em campo desde o último dia 20 de outubro do ano passado, quando atuou pelo sub-20 do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Pelo profissional, a última aparição do garoto foi no dia 26 de junho de 2024, quando ganhou cerca de 10 minutos no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá.

Kayke passou a treinar com os profissionais do Corinthians no ano passado, após se destacar na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior - foram três gols e seis assistências em oito jogos. Ele estava no processo de transição e se dividia entre o profissional e a base.

Tal processo deixou de acontecer na atual temporada, quando o jogador foi definitivamente incorporado ao time de cima. Agora, ele fica à espera de uma oportunidade para voltar a entrar em campo. Ao todo, disputou três partidas com a equipe profissional do Corinthians.

Com Kayke à disposição, o Corinthians retorna aos gramados apenas no próximo dia 12 de junho (quinta-feira), contra o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.