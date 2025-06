Jornal: Julgamento que pode banir Paquetá termina, mas decisão demora

O julgamento de Lucas Paquetá por manipulação de apostas foi concluído pelas autoridades inglesas, mas o veredito deve demorar pelo menos um mês para sair. A informação é do jornal britânico The Guardian.

O que aconteceu

O jogador do West Ham foi informado de que deve aguardar de quatro a oito semanas pelo resultado, segundo o Guardian. O julgamento começou em março, dez meses após o brasileiro ter sido acusado pela FA (Federação Inglesa, em tradução livre), em maio do ano passado.

Paquetá negou irregularidades e teve apoio do clube, mas sua situação é incerta. De acordo com o jornal, fontes do West Ham que prestaram depoimento expressaram confiança de que a audiência "correu bem" para o meio-campista. Porém, há a preocupação de que ele possa vir a ser condenado mesmo sem provas conclusivas.

Ele pode ser banido do futebol se considerado culpado por envolvimento em apostas. A acusação da FA recomenda a sanção máxima alegando que ele deliberadamente levou cartões amarelos em partidas para favorecer familiares apostares.

O caso Paquetá

Paquetá é acusado na Inglaterra de ter tomado quatro cartões amarelos de propósito em diferentes jogos para favorecer amigos. Cerca de sessenta pessoas em sua terra natal teriam apostado em cartões amarelos aplicados a ele, lucrando um total de R$ 670 mil. As apostas foram nos valores de R$ 47 a R$ 2.700.

O jogador foi denunciado em agosto de 2023 e sustenta que é inocente desde o início. "Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador na época.

A investigação fez com que sua transferência para o City não andasse. Ele estava na mira do time comandado por Pep Guardiola quando a acusação formal foi protocolada pela FA.

Paquetá seguiu atuando pelo West Ham e pela seleção brasileira durante o decorrer das investigações. Ele chegou a ser retirado da lista de convocados quando o caso estourou, mas sua presença em compromissos seguintes foi bancada pela CBF na sequência. A entidade afirmou na épica que não podia antecipar uma suposta pena.

O UOL revelou em setembro do ano passado que um tio e um sobrinho de Paquetá fizeram pagamentos a Luiz Henrique quando o atacante atuava pelo Bétis, da Espanha. As transferências, via Pix e no valor de R$ 40 mil, foram feitas dias após o jogador receber cartões amarelos em jogos. Os familiares de Paquetá admitiram que tiveram lucro nas operações.