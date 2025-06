Jogo do Botafogo hoje (4) no Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Botafogo recebe o Ceará na noite de hoje (4), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Este será o último compromisso do Botafogo antes de embarcar para o Mundial de Clubes. O Glorioso vem embalado por uma vitória contra o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, no fim de semana.

Já o Ceará tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior. O Vozão recebeu o Atlético-MG e perdeu por 1 a 0.

Botafogo x Ceará -- Campeonato Brasileiro 2025