Ingrid Martins salva match-points e vai à semi no WTA de Bari, na Itália, em retorno às quadras

Ingrid Martins marcou, nesta quarta-feira, seu retorno às quadras com vitória emocionante no WTA 125 de Bari, na Itália, torneio com premiação de US$ 115 mil, jogado no saibro. A jogadora e a americana Quinn Gleason derrotaram a dupla da australiana Astra Sharma e a jogadora do Lietchenstein, Kathnka Von Deichmann, por 6/3, 2/6 e 13/11, salvando dois match-points.

Nas semifinais, Ingrid e Gleason enfrentarão as vencedoras do duelo entre a americana Varvara Lepchenko e a russa Ekaterina Yashina diante da dupla local Vittoria Paganetti e Federica Urgesi.





A carioca ficou algumas semanas sem competir após sofrer um grave acidente de carro, que aconteceu quando ia no transporte do torneio para o aeroporto de Bolonha, vindo do WTA de Parma, na Itália, no começo de maio. O veículo capotou várias vezes e Ingrid escapou com ferimentos leves e dores musculares.





Ela foi levada ao hospital na cidade com ajuda da organização do torneio e seguiu o tratamento no Brasil com a recuperação de fisioterapia nas instalações do Comitê Olímpico Brasileiro. Brasileiro.