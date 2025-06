Ingressos para estreia de Ancelotti no Brasil esgotam em duas horas

Os ingressos para a partida entre Brasil e Paraguai, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, esgotou em pouco mais de duas horas. A venda, feita de forma online pela plataforma Bilheteria Digital, teve uma procura massiva, com a fila virtual chegando a 107 mil pessoas simultaneamente e picos de 50 mil compradores ativos ao mesmo tempo.

A partida está marcada para o dia 10 de junho, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e marcará a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira em território nacional. Antes disso, porém, o treinador comandará a equipe pela primeira vez fora do país, no duelo contra o Equador, nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil.

"Estou entusiasmado com a resposta da torcida de todo país. Torcedores de todos os Estados brasileiros adquiriram ingressos. Estamos trabalhando firmes para que mais brasileiros apoiem nossa Seleção presencialmente. Nossa missão é aproximar cada vez mais a torcida da nossa equipe", destacou Samir Xaud, presidente da CBF.

O TRABALHO NÃO PARA! ? A Seleção Brasileira realizou, na manhã desta terça-feira (3), o segundo treino no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A atividade faz parte da preparação para o confronto contra o Equador, que acontecerá na próxima quinta-feira (5), às 20h, no Estádio... pic.twitter.com/oqubkmFkit ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 3, 2025

Os ingressos variavam entre R$ 200 e R$ 450, a depender do setor escolhido. A entidade informou que alguns bilhetes ainda estão com compras em processo de confirmação e, caso não sejam efetivadas, serão disponibilizados novamente na plataforma, com preços a partir de R$ 100. Além disso, nos próximos dias, haverá uma nova carga de ingressos e também a abertura de vendas para camarotes.

O Brasil chega para essa partida em um momento decisivo nas Eliminatórias. A Seleção ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, e tenta se recuperar após sofrer uma dura goleada para a Argentina. A distância para a liderança da tabela é de dez pontos.