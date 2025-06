Governo do Rio patrocinará Botafogo, Flamengo e Fluminense no Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Governo do Estado do Rio de Janeiro — através de sua secretaria de Turismo — patrocinará Botafogo, Flamengo e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que vai de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

Aporte de R$ 1 milhão

O UOL confirmou que o aporte do governo ao Flamengo será de R$ 1 milhão. Ele será destinado à chamada "Casa Flamengo", que será montada em Orlando, onde o Rubro-Negro fará seu terceiro jogo, dia 24 de junho, contra o Los Angeles FC (EUA).

A secretaria de Turismo não divulgou os valores destinados à Botafogo e Fluminense, mas eles também serão alocados às ações de marketing do Alvinegro e do Tricolor. O Botafogo fará a sua "casa" em Los Angeles e o Tricolor em Nova York e Miami.

Uma entrevista coletiva acontecerá amanhã para divulgar a parceria. Estarão presentes os três clubes e representantes do Governo do Estado. A hora e o local ainda não foram informados.

A Secretaria de Estado de Turismo confirma o investimento de R$ 1 milhão para a ativação da marca 'Rio de Janeiro' no evento Casa Flamengo, durante o Mundial de Clubes da Fifa 2025. Também serão realizados investimentos, em parceria com Botafogo e Fluminense, para ações promocionais nas cidades onde os clubes disputarão suas partidas.