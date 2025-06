Governo do Rio de Janeiro patrocinará Flamengo, Fluminense e Botafogo durante a Copa do Mundo de clubes

A Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro teria decidido patrocinar os três times cariocas presentes na Copa do Mundo de clubes: Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O governo carioca daria o valor de R$ 1 milhão para cada clube, com o intuito de ajudar na construção das "casas" para os torcedores dos times. O Flamengo terá a sua Orlando, Fluminense em Nova York e Miami, além do Botafogo em Los Angeles. A informação foi dada inicialmente pelo UOL.

Nesta quinta-feira, será realizada uma entrevista coletiva para divulgar a parceria com os clubes. Estarão presentes representantes das três equipes e do Governo do Estado.

Veja a nota oficial do Governo de Rio de Janeiro:

"A iniciativa faz parte de uma estratégia inédita de promoção internacional do turismo fluminense, que aproveita o alcance global do torneio e a força dos clubes cariocas para posicionar o Rio de Janeiro como destino turístico junto a públicos estratégicos no exterior..."