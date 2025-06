Fulham anuncia a saída de Willian, ex-Corinthians

Tem atacante conhecido do futebol brasileiro livre no mercado. Nesta quarta-feira, o Fulham anunciou a saída do ponta Willian, de 36 anos, que passou recentemente pelo Corinthians. Além dele, outro brasileiro também foi dispensado pelo clube inglês: o atacante brasileiro Carlos Vinícius.

Willian foi reserva durante toda a temporada do Fulham. O atacante atuou em 16 partidas pelo clube, não marcando gols e assistências. Por sua vez, Carlos Vinicius, de 30 anos, só esteve em campo por quatro vezes durante todo o ano.

"A classe é permanente, muito obrigado Willian", disse o clube em seu perfil oficial no X.

Depois do Timão

Após passagem ruim pelo Corinthians, Willian chegou ao Fulham ainda em 2022. Após duas temporadas, deixou a Inglaterra para ir ao Olympiakos, da Grécia. Entretanto, o brasileiro atuou apenas seis vezes por lá e retornou à Premier League, ao mesmo clube de quando saiu.

Somando todas as três temporadas pelo Fulham, Willian disputou 81 partidas, com dez gols marcados e sete assistências. O jogador de 36 anos agora está livre no mercado para assinar com outra equipe.