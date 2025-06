Fla se aproxima de zerar DM para Mundial e liga alerta com Plata no Equador

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está próximo de conseguir zerar seu departamento médico para a disputa da Copa de Mundo de Clubes da Fifa após os retornos de Viña, Erick Pulgar e Allan, mas um caso em específico gera preocupação: o equatoriano Gonzalo Plata.

Troca de farpas e acordo para antecipar retorno

Plata não joga pelo Flamengo desde o dia 1º de maio, contra o Botafogo (PB), pela Copa do Brasil. O atacante ainda se recupera de um edema ósseo no joelho direito.

O Rubro-Negro informou a condição clínica à federação do Equador, mas os equatorianos ignoraram os relatórios médicos do clube e convocaram mesmo assim o jogador para as partidas desta Data Fifa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Fla, inclusive, acusou a federação de ter enviado médicos para a casa de Plata, no Rio, à revelia do clube. O Rubro-Negro emitiu uma nota oficial na última sexta-feira repudiando toda a condução do caso por parte da seleção do Equador, dizendo que a mesma "interfere de maneira irresponsável no planejamento".

Técnico do Fla, Filipe Luís também demonstrou preocupação. O treinador disse que Plata "até hoje estava na maca". A declaração foi dada no último domingo, após a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza.

Presidente da federação equatoriana, Francisco Egas, por sua vez, resolveu rebater o Fla posteriormente. O dirigente negou que o órgão tenha adotado tal postura e criticou também a fala de Filipe Luís.

No fim da noite de ontem, o Fla informou que chegou a um acordo com a federação para antecipar o retorno de Plata. No comunicado, diz que o atacante voltará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6) e que o desfecho aconteceu com "cordialidade".

Plata não deve entrar em campo

Gonzalo Plata na concentração da seleção do Equador antes de jogo contra o Brasil pelas Eliminatórias Imagem: Instagram / @latriecu

Plata embarcou na última segunda-feira ao Equador para se juntar ao elenco do técnico Sebastián Beccacece. Os equatorianos enfrentam a seleção brasileira amanhã, às 20h (horário de Brasília), em Guayaquil (EQU), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O atacante do Flamengo apareceu na concentração em imagens divulgadas pela seleção equatoriana. Seu aproveitamento na partida contra os brasileiros não está confirmado, e a tendência é a de que ele não seja escalado.

Viña retorna após 10 meses

Um retorno aos gramados muito comemorado foi o de Viña após dez meses. O lateral-esquerdo se recuperou de uma gravíssima lesão no joelho direito e entrou no fim da partida contra o Fortaleza.

O Fla o comprou junto à Roma (ITA), no início de 2024, por cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões na época). Por causa da lesão, ele pouco atuou até aqui com a camisa rubro-negra. Foram 22 jogos, com um gol marcado e duas assistências. O uruguaio disputa vaga com Alex Sandro e Ayrton Lucas.

Pulgar e Allan voltam; De la Cruz é aguardado

Outro que retornou contra o Fortaleza foi Erick Pulgar. Destaque na temporada, o chileno se recuperou de uma lesão na coxa direita ocorrida em 10 de maio, contra o Bahia.

Allan também já havia voltado contra o Deportivo Táchira (VEN), pela Libertadores. O volante - que também se recuperou de uma lesão na coxa direita - apresentou dores musculares e foi poupado diante do Fortaleza, mas não preocupa para o Mundial.

Já De la Cruz segue no departamento médico. O uruguaio se recupera de uma entorse no joelho esquerdo, mas há um otimismo grande de que ele esteja em plenas condições para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.