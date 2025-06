Ex-zagueiro Lúcio recebe alta após acidente com lareira ecológica

Lúcio, ex-zagueiro campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, recebeu alta após 20 dias de internação. No dia 17 de maio, o defensor sofreu queimaduras em 18% de seu corpo, ao tentar acender uma lareira ecológica.

Inicialmente internado no Distrito Federal, onde o acidente ocorreu, Lúcio foi transferido para o Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, no dia 21 de maio. O zagueiro teve queimaduras de segundo grau no rosto, nos braços e nas pernas.

Em publicação no Instagram, Lúcio comemorou a alta médica: "Toda glória a Deus por esse dia especial ter chegado. Gratidão a todos que estão envolvidos no meu processo de recuperação: à equipe do Hospital Nora Teixeira e da Santa Casa de Porto Alergre, aos amigos, familiares e todos que estiveram em oração e pensamento positivo por mim. Vamos em frente com fé, esperança e motivação".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucio Ferreira (@lucio_l3)

Carreira de Lúcio

Lúcio começou sua carreira em 1997 e, após passagens por Planaltina e Guará, ambos de Brasília, o zagueiro chegou ao Internacional. Em três anos no Colorado, foi um dos principais defensores do futebol brasileiro, chegou à Seleção e foi vendido ao Bayer Leverkusen, em janeiro de 2001.

No futebol alemão, Lúcio teve impacto imediato e se tornou um dos melhores defensores do mundo. Apesar de não ter conquistado títulos pelo Leverkusen, o zagueiro foi peça-chave na Seleção Brasileira que conquistou sua quinta e última Copa do Mundo, em 2002.

Durante a década de 2010, Lúcio somou passagens por Bayern de Munique, Inter de Milão, Juventus, São Paulo e Palmeiras. O zagueiro encerrou sua carreira em 2020, atuando pelo Brasiliense.

Além da Copa do Mundo, Lúcio conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e cinco ligas nacionais: três pelo Bayern, uma pela Juventus e uma pela Inter.