Ex-time de Neymar na Arábia Saudita anuncia a contratação do técnico Inzaghi

Nesta quarta-feira, por meio das redes sociais, o Al-Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, anunciou a contratação do técnico Simone Inzaghi. O italiano chega após deixar o comando da Inter de Milão, que chegou até a final da última edição da Liga dos Campeões, onde foi goleada por 5 a 0.

A derrota na decisão teve peso decisivo para o fim do casamento entre Inter e Inzaghi. Foi a maior goleada na história de uma final de Champions League. Além disso, a segunda derrota do clube italiano na final do torneio continental nos últimos três anos.

De qualquer forma, o treinador encerrou sua passagem com saldo positivo. Foram seis conquistas em quatro anos: um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália.

Ele chega para substituir o ex-Flamengo Jorge Jesus, que comandou a equipe por duas temporadas (23/24 e 24/25) e tinha vínculo válido até junho de 2026.

O português vivia a expectativa de comandar o clube na disputa do Super Mundial de Clubes, competição que ocorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho e conta com participações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Al-Hilal está no Grupo H, com Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg.

Em sua última passagem pelo clube saudita, comandou o time em 105 partidas e conquistou quatro títulos: uma Liga Saudita (2023/2024), duas Supertaças da Arábia Saudita (2023/2024 e 2024/2025) e uma Copa do Rei da Arábia Saudita (2023/2024).