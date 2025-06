Estratégia funciona, e Palmeiras tem DM livre antes de iniciar preparação para a Copa do Mundo de Clubes

O calendário de 2025 é um dos grandes desafios do Palmeiras durante a temporada e, buscando ter a força máxima sempre que possível, o técnico Abel Ferreira traçou uma estratégia desde o Campeonato Paulista de rodar o elenco para dar conta de disputar todas as cinco competições.

Com isso, o Verdão chega ás vésperas da Copa do Mundo de Clubes, torneio de tiro curto, com o Departamento Médico livre, com o elenco praticamente 100% à disposição. O único que ainda não teve condições de jogo é o atacante Bruno Rodrigues, que está em transição física, depois de se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo.

O Palmeiras entrou em campo pela última vez no domingo, quando perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação recebeu três dias de folga e se reapresenta para iniciar a preparação para o Mundial na tarde de quinta-feira. Contudo, com seis desfalques.

Gustavo Gómez, Estêvão, Richard Ríos, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez estão à serviço das respectivas seleções para a disputa da data Fifa, entre os dias 2 e 10 de junho. Além deles, Benedetti e Luighi, do grupo de apoio, também estão defendendo a Seleção Brasileira sub-20.

O grupo se encontrará com o restante do elenco já em território norte-americano e treinará de olho na estreia, contra o Porto, no dia 15, às 19 horas (de Brasília), no Metlife Stadium.

Agora, o clube torce para ter todos eles 100% fisicamente às vésperas da primeira rodada da fase de grupos do Mundial. Nos primeiros seis meses do ano, o Palmeiras sofreu com alto número de lesões e foi em poucos jogos que, entre preservados e lesionados, não contou com lista de desfalques.

Dos 31 atletas presentes no plantel palmeirense, apenas dois não somaram nenhum minuto em campo. São eles Mateus, terceiro goleiro, que conta com concorrência de Weverton e Marcelo Lomba, e o próprio Bruno Rodrigues, que já está há um ano e cinco meses sem entrar em campo.