Escalação: Brasil fecha treinos para pegar o Equador em estreia de Ancelotti

Nesta quarta-feira, o Brasil encerrou a preparação para enfrentar o Equador, na estreia de Ancelotti, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O italiano comandou a atividade no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil, palco da partida, e realizou os últimos ajustes na escalação. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília).

A única ausência confirmada é Raphinha, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões e retorna à Amarelinha contra o Paraguai, no próximo compromisso.

Por outro lado, a presença de Estêvão, joia do Palmeiras, surge como uma das apostas do novo comandante. Na zaga, o estreante Alexsandro pode fazer dupla com Marquinhos, campeão da Champions League. No meio, Casemiro e o elogiado Gerson devem ser titulares. Além deles, o centroavante Richarlison, que trabalhou com o técnico no Everton-ING, está entre os favoritos para começar a partida.

Desta forma, uma provável escalação da Seleção conta com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson; Estêvão, Vinícius Júnior e Richarlison.

Na tabela, o Brasil aparece na quarta colocação, com 21 pontos, e busca uma vitória que pode colocar a Seleção na vice-liderança, deixando a classificação para a Copa do Mundo de 2026 muito bem encaminhada.

O Equador, adversário da vez, vive ótimo momento. Com 23 pontos e na segunda posição, os equatorianos somam sete partidas sem perder ? quatro vitórias e três empates ? e querem aproveitar o fator casa para se consolidar ainda mais perto da ponta da tabela.