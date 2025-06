Equador x Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil segue na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira visita o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. A bola rola às 20h (de Brasília).

Onde assistir: A partida será transmitida pela Globo, na TV aberta, e pelo canal SporTV, através da grade fechada. O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

A grande novidade no Brasil será a estreia do técnico Carlo Ancelotti. O italiano aceitou comandar a Seleção até o Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Ancelotti deixou o Real Madrid, mas irá reencontrar alguns ex-comandados, como os atacantes Vinicius Júnior e Rodrygo. Mesmo com o pouco tempo de trabalho, o treinador deve promover mudanças na equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Na zaga, o estreante Alexsandro pode fazer dupla com Marquinhos. No meio, Casemiro volta ao Brasil, enquanto os atacantes Estevão e Richarlison estão entre os favoritos para começar a partida.

O Brasil começa a rodada na quarta posição, com 21 pontos. Uma vitória pode fazer a Seleção subir para a vice-liderança e, assim, ficar muito perto da classificação.

Do outro lado, o Equador, atualmente em segundo, com 23 somados, vive grande fase. Os donos da casa chegam com uma série de sete jogos sem derrota (quatro vitórias e três empates) e podem se aproximar ainda mais da classificação em caso de um novo triunfo.

FICHA TÉCNICA



EQUADOR X BRASIL

Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)



Data: 5 de junho de 2025



Hora: 20h (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)



VAR: José Cabero (CHI)

EQUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo, Kendry Paez e Enner Valencia



Técnico: Sebastián Beccacece

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson; Estêvão, Vinícius Júnior e Richarlison



Técnico: Carlo Ancelotti