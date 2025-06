Em recuperação no São Paulo, Calleri posta foto de tratamento no joelho

Na tarde desta quarta-feira, Jonathan Calleri, o atacante do São Paulo, publicou uma foto do tratamento no joelho. O argentino, que passou por cirurgia em abril deste ano, se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Calleri fez uma publicação simples nas redes sociais. O argentino postou uma foto do joelho com alguns aparatos médicos e escreveu a frase "Seguimos", com três corações - um vermelho, um preto e um branco, remetendo às cores do São Paulo.

O atleta sofreu a grave lesão no jogo contra o Botafogo, no último dia 16 de abril, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu com fortes dores do jogo que terminou com um empate por 2 a 2. Um dia depois, passou por exames detalhados e teve a contusão detectada.

O camisa 9 tricolor passou por cirurgia para corrigir o problema no último dia 23 de abril. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

(Foto: Reprodução/Instagram @jocalleri)

O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costuma girar em torno dos nove meses. Desta forma, o Calleri deve perder o restante da temporada pelo São Paulo.

Na atual temporada, o centroavante disputou 18 partidas, com três gols marcados e quatro assistências.

Em meio à ausência do argentino, André Silva tem sido o titular no ataque são-paulino. Além dele, o técnico Luis Zubeldía também conta com o garoto Ryan Francisco como opção.

Sem Calleri, o São Paulo retorna aos gramados apenas no próximo dia 12 de junho (quinta-feira), após a pausa para a data Fifa. O Tricolor recebe o Vasco às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.