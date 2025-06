Em busca da primeira vitória no UFC, Patrício Pitbull enfrenta Dan Ige em julho

O brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire tem data e adversário definidos para sua segunda apresentação no UFC. De acordo com o portal 'Super Lutas', o ex-campeão duplo do Bellator irá encarar o norte-americano Dan Ige no dia 19 de julho, no UFC 318, evento que será realizado em Nova Orleans, Louisiana (EUA).

Após ser superado por Yair Rodriguez na estreia pelo Ultimate, Pitbull retorna rapidamente ao octógono determinado a conquistar sua primeira vitória na organização. Aos 37 anos, o potiguar soma um cartel expressivo no MMA, com 36 triunfos e oito reveses, e pode estrear no top 15 da divisão dos pesos-penas (66 kg) em caso de vitória.

Recentemente, o veterano promoveu uma enquete em suas redes sociais perguntando aos fãs quem deveria ser seu próximo oponente no UFC. O mais votado foi justamente Ige, que já havia elogiado o brasileiro após o UFC 314, chamando-o de uma lenda do esporte. O havaiano acabou sendo desafiado publicamente, e agora o desejo de Pitbull será realizado dentro do octógono.

Do outro lado, Ige ocupa atualmente a 14ª posição no ranking da categoria. Ele chega embalado por uma vitória sobre Sean Woodson no mesmo UFC 314 e vê no confronto uma oportunidade de fortalecer seu nome com um triunfo sobre um dos maiores nomes da história do Bellator. Desde sua estreia na organização em 2017, via 'Contender Series', o lutador soma 11 vitórias em 19 apresentações.

O confronto representa mais um capítulo na transição de Pitbull para o maior palco do MMA mundial, após uma trajetória de sucesso fora do Ultimate. A expectativa é de um duelo equilibrado que pode influenciar diretamente os rumos da categoria até 66 kg.

Passagem pelo Bellator

Com uma das trajetórias mais marcantes da história do Bellator, Patrício acumulou 24 vitórias e seis derrotas na organização, sendo 14 delas por finalização. Foi campeão dos penas em três ocasiões, com oito defesas bem-sucedidas, e também conquistou o cinturão dos pesos-leves (70 kg) ao nocautear Michael Chandler em 2019. Sua dominância o consolidou como um dos nomes mais respeitados do MMA mundial antes da mudança para o UFC.

