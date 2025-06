Djokovic exalta vitória sobre Zverev e mira Sinner de olho na final em Roland Garros

A vitória de virada sobre Alexander Zverev nesta quarta-feira, em resultado que garantiu a presença em mais uma semifinal de Roland Garros, fez o sérvio Novak Djokovic enaltecer não só a sua preparação, mas também festejar o fato de, aos 38 anos, conseguir se manter em alto nível.

"Meu jogo é baseado em muita correria e movimentação. Não é fácil ser competitivo com essa idade, mas jogos como esse é que mantém a minha motivação de continuar disputando títulos de grande expressão", afirmou o sérvio.

O duelo marcou o encontro do terceiro do ranking da ATP (Zverev), contra o sexto da lista. Ao final da partida, que teve mais de três horas de duração, Djokovic reconheceu as dificuldades que o rival alemão impôs em quadra.

"Houve muita pressão e tensão contra o Zverev. Ele é um dos melhores do mundo nos últimos cinco, seis anos. Já esperava essa dificuldade", afirmou o tenista. Na partida, Nole perdeu o primeiro set por 6/4 e precisou ter muita resiliência para conseguir se concentrar e buscar a virada. Após encaixar seu melhor jogo, ele não deu chances ao adversário e conseguiu o resultado positivo fazendo 6/3, 6/2 e 6/4.

Mas se Zverev já foi uma "parada dura", o próximo adversário chega para testar todos os limites. Garantido na semifinal, Djokovic terá pela frente o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. Com desempenho invejável até aqui, o número um se credenciou à semifinal sem perder um set sequer.

A mais recente vítima foi Alexander Bublik, 62º, do Casaquistão. Com uma atuação contundente, ele bateu o rival por 3 sets a 0 nesta quarta-feira com parciais de 6/1, 7/5 e 6/1, em 1h44 de jogo.