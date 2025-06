Derrick Lewis admite trapaças em lutas no UFC: "Por qualquer meio necessário"

Veterano dos pesos-pesados e recordista de nocautes na história do UFC, Derrick Lewis surpreendeu ao revelar publicamente que já cometeu faltas intencionais em suas lutas. Em entrevista ao 'MMA Junkie', o norte-americano admitiu ter utilizado golpes ilegais como parte de sua estratégia dentro do octógono.

De maneira direta, o lutador relembrou um confronto em 2015 contra o sul-africano Ruan Potts, no qual afirmou ter desferido uma joelhada proposital abaixo da cintura nos primeiros segundos do combate. Segundo ele, o gesto serviu para aliviar a tensão no início da disputa.

"Eu trapaceei, sim. Acertei uma joelhada nos bagos dele de propósito logo no começo, só pra acalmar meus nervos. Se for preciso, vou cutucar o olho também. Por qualquer meio necessário", declarou o atleta de 40 anos.

Culpa da arbitragem?

Para 'The Black Beast', a recorrência de infrações se explica pela tolerância dos árbitros. Ele criticou o fato de, na maioria das vezes, as punições se limitarem a advertências verbais, sem perda de pontos - mesmo em casos repetidos.

"Todo mundo sabe que você só vai levar um aviso. Não tiram ponto por dedo no olho, golpe baixo... então faço e depois digo 'foi mal, não foi minha intenção'. Mas, por dentro, eu estou rindo", comentou, em tom sarcástico.

A declaração reacende o debate sobre a atuação dos oficiais no MMA e a efetividade das normas em vigor. A própria organização chegou a tentar solucionar o problema das dedadas no olho com a introdução de novas luvas, mas voltou atrás após resultados pouco satisfatórios.

Com quase 30 lutas no UFC, o americano volta à ação no dia 12 de julho, no UFC Nashville, onde enfrentará o invicto brasileiro Tallison Teixeira. Depois da confissão, 'Xicão' certamente estará ainda mais atento - e, quem sabe, com a coquilha reforçada.

