Dembéle comemora Champions com relógio de luxo avaliado em R$ 3,4 milhões

Eleito melhor jogador da Liga dos Campeões 2024/25, Ousmane Dembélé chamou atenção não apenas pelo seu desempenho dentro de campo, mas também pela escolha dos acessórios durante as comemorações do título após a goleada do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0.

O que aconteceu

Dembélé celebrou a conquista usando um exclusivo Rolex Daytona 'Arabic'. Ele foi visto com o relógio ainda no campo da Allianz Arena, após a entrega do troféu, e em comemorações posteriores, como em Roland Garros, dois dias depois, quando surgiu com o troféu da Champions League na quadra central.

O modelo usado por Dembélé chama atenção por sua raridade e valor no mercado. Segundo avaliações recentes, o preço deste relógio varia entre 300 mil e 526 mil euros (R$ 1,93 a R$ 3,4 milhões, na cotação atual), dependendo de seu estado e procedência.

Relógio Rolex Daytona 'Arabic', usado por Dembélé Imagem: Divulgação/Rolex

O relógio se distingue por seus numerais arábicos, tem caixa e pulseira de platina maciça e conta com bisel cravejado com diamantes. A combinação de materiais preciosos e sua disponibilidade limitada o torna uma peça cobiçada por colecionadores e entusiastas da relojoaria.

Segundo publicado pelo jornal espanhol Marca, a escolha de Dembélé se destacou ainda mais se comparada com a de seus companheiros. Marquinhos, por exemplo, optou por usar um Audemars Piguet, enquanto o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, exibiu um Patek Philippe em seu pulso.