Danilo vê "bagunça" na Seleção, mas acredita em recuperação com Ancelotti

Danilo afirmou, em entrevista concedida à Romário TV, que a Seleção Brasileira está uma bagunça e que, hoje, não tem condições de ser campeã da Copa do Mundo. O defensor e por vezes capitão do Brasil criticou os problemas internos da CBF.

"Hoje não (tem condições de ser campeão mundial). Quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil dizer isso, porque vão falar que o capitão da Seleção Brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se olhar para a Seleção Brasileira é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente ninguém sabe o que vai acontecer", disse.

Apesar de criticar a situação atual, Danilo acredita que a Seleção possui chances com Carlo Ancelotti se conseguir se blindar das questões extracampo.

"Mas acredito muito que, de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito. E aí que vai dos jogadores e do Ancelotti a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, de crítica e de expectativa. Isso arrebenta", continuou.

O defensor ainda comentou que Ancelotti é capaz de recuperar o respeito e melhorar a imagem da Seleção mundo afora. O jogador do Flamengo confia no italiano, mas ressaltou também o papel dos atletas.

"Como história de treinador, troféus conquistados e respeito, não tem o que falar. Falando em respeito, vai recuperar o respeito que a Seleção perdeu nos últimos tempos. Seja em campo, nas dinâmicas de campo e de jogo, em confronto com a arbitragem e com outros treinadores e jogadores. E também para o externo. A questão administrativa e de como o mundo vê a Seleção Brasileira", pontuou.

"Ter uma figura como o Ancelotti com certeza te dá um respaldo maior. Acredito que vai ter uma pressão em cima dele por resultados e vai tirar um pouco dos jogadores. Mas nós enquanto atletas também temos que saber que o treinador é top, sabe o que faz, e temos que dar um jeito, porque já trocou treinador várias vezes e as coisas não melhoraram", destacou.

Danilo foi convocado por Ancelotti para representar o Brasil na Data Fifa. A Seleção joga nesta quinta-feira, contra o Equador, na próxima terça, contra o Paraguai.

O TRABALHO NÃO PARA! ? A Seleção Brasileira realizou, na manhã desta terça-feira (3), o segundo treino no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A atividade faz parte da preparação para o confronto contra o Equador, que acontecerá na próxima quinta-feira (5), às 20h, no Estádio... pic.twitter.com/oqubkmFkit ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 3, 2025