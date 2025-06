Danilo Fernandes lamenta derrota do Bahia, mas valoriza atuação dos jovens

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia perdeu do Confiança por 2 a 0, na Arena Batistão. O goleiro Danilo Fernandes, um dos poucos jogadores em campo que não era do sub-20 do Tricolor de Aço, lamentou a derrota, mas viu pontos positivos na partida da garotada.

"Fizemos uma preparação de apenas dois dias. E, particularmente, (teve) aquele detalhezinho da experiência, da malandragem, até foi falado no intervalo que nós estávamos fazendo um bom jogo, mas às vezes na ânsia da idade de querer acelerar um pouquinho o jogo, de se precipitar em alguns passes, em algumas ações, em momentos de ter calma, colocar a bola um pouco no chão e trabalhar porque nós estávamos criando, nós estávamos chegando. Falei com o pessoal, nós podemos empatar o jogo, mas tomamos um 2×0 e ficou ainda mais difícil para a gente", iniciou Danilo Fernandes ao Premiere.

"Então, é experiência, é o tempo e a garotada, para mim, está de parabéns, porque tiveram personalidade em alguns momentos. Colocamos a bola no chão, jogamos, aparecemos, ali o nosso quadrado no meio, faltou um refino um pouquinho maior, de dar opção, de ser um pouquinho mais rápido, porque quando o tabelar é rápido, nós encontrávamos espaço e estávamos chegando no gol", continuou o arqueiro.

? Já classificado na Copa do Nordeste e atuando com equipe maioritariamente sub-20, Tricolor perde para o Confiança em Aracaju: 2 a 0. Última rodada da primeira fase será sábado, na Fonte Nova, contra o Náutico. #BBMP pic.twitter.com/QiF0V28D4S ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 5, 2025

Desta forma, o Bahia, já classificado, permaneceu com 13 pontos, na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Por enquanto, a equipe de Ceni é a única deste lado da chave a estar garantida nas quartas de final. Danilo Fernandes também celebrou o seu tempo nos gramados.

"Eles fizeram o segundo gol e aí complica, a ansiedade toma conta, começamos a ter pressa em vez de velocidade e aí confunde as ações. Mas, no geral, claro que o resultado é muito ruim, não queríamos ter perdido, mas tem muita coisa boa para tirar de lição, algumas jogadas muito boas, bem trabalhadas, erros que acontecem no profissional. Estou feliz por poder atuar, por poder jogar, é um sonho que eu sempre tenho de poder jogar, me sentir um menino hoje junto com eles, alguns com idade para ser meu filho, então é muito legal poder viver esse ambiente com esses meninos e a gente está orgulhoso pelo que eles apresentaram hoje", finalizou o experiente goleiro.

Pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço volta aos gramados neste sábado, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar o Náutico, na Arena Fonte Nova. Já o time do Sergipe tem como próximo compromisso, no mesmo dia e horário, o Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes.