Corinthians vê lista de lesionados aumentar, mas conta com pausas para recuperar atletas

O Corinthians ganhou mais uma dor de cabeça para o departamento médico. O volante Raniele passou por exames e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele deixou o campo com dores ainda no primeiro tempo do empate sem gols contra o Vitória, no último domingo.

Nas últimas semanas, o Timão viu a lista de lesionados aumentar. O DM do clube, hoje, conta com outros três jogadores além de Raniele. São eles: Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, da coluna), André Carrillo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Gustavo Henrique (recuperação de cirurgia de hérnia inguinal).

O técnico Dorival Júnior tentou evitar que a lista de lesionados do Corinthians aumentasse. O treinador tem promovido um rodízio de jogadores e feito alterações nas escalações justamente com o objetivo de preservar a integridade física de seus atletas.

O aumento no número de atletas lesionados, entretanto, aconteceu no espaço das últimas duas semanas. Para o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio, Garro, Memphis e Gustavo Henrique ficaram fora por contusão. Acontece que, neste jogo, o Timão perdeu Yuri Alberto.

Já diante do Huracán, na terça-feira (27), o Alvinegro contou apenas com as baixas de Yuri e Gustavo Henrique, uma vez que Memphis e Garro se recuperaram e voltaram a ficar à disposição. E para o duelo contra o Vitória, no último domingo, o DM aumentou com a lesão de Carrillo, divulgada pelo clube.

O caso de Carrillo, entretanto, é um pouco diferente. O meia foi convocado pelo Peru para os dois compromissos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Corinthians comunicou a Federação Peruana de Futebol (FPF) sobre a contusão do atleta, mas a FPF optou por mantê-lo na lista, e repetirá os exames durante a data Fifa.

Portanto, o Corinthians encerrou o jogo contra o Vitória com quatro jogadores no departamento médico. A grande questão é que todos eles podem ser considerados titulares em plenas condições físicas. Assim, o Timão acumula baixas importantes.

Pausas podem ser importantes para recuperação

O Corinthians, agora, aposta nas duas pausas no calendário do futebol brasileiro para tentar recuperar ao menos alguns de seus jogadores lesionados. Gustavo Henrique, por exemplo, está em recuperação de cirurgia há pouco mais de um mês.

O futebol brasileiro está paralisado neste momento em função da data Fifa, que se encerra na próxima terça-feira (10). O Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira para dar início aos trabalhos em meio a parada de seleções. O time volta a campo no próximo dia 12, quando encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Depois do embate contra o Grêmio, o Timão terá uma pausa que pode ser ainda mais importante para a recuperação dos jogadores lesionados. O calendário do futebol nacional ficará paralisado em função da disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre 13 de junho e 14 de julho.

Portanto, os atletas terão cerca de um mês para darem sequência ao processo de recuperação e não serão desfalques para o Corinthians, uma vez que a equipe alvinegra não disputará jogos neste período.

Vale lembrar que o Timão está sob nova chefia no departamento médico. No último sábado, o Dr. André Jorge foi escolhido para assumir a função deixada pela Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte. Ela, que trabalhava no Corinthians desde 2018, foi desligada no último dia 19 de abril.

André Jorge atuava no departamento médico do clube desde janeiro de 2024. Com 24 anos de experiência, ele se destaca nas áreas de ortopedia, traumatologia e medicina regenerativa. Os doutores Eures Facci e João Marcelo seguem como integrantes do restante do DM.