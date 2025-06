Corinthians usa cota do Paulistão de 2026 como garantia para manter salários em dia

A diretoria interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, decidiu utilizar uma cota futura da Federação Paulista de Futebol (FPF) como garantia para honrar o salário do elenco e quitar outras pendências. A folha ainda não havia sido paga e é estimada em R$ 22 milhões.

O valor adiantado diz respeito à premiação a ser recebida pelo clube no Campeonato Paulista de 2026. O Timão, na prática, indicou uma receita futura como garantia em uma operação de crédito com um banco ou alguma instituição financeira, reduzindo assim o percentual de juros e mantendo a remuneração dos atletas em dia.

Na última quarta-feira, após um protesto de torcedores organizados no Parque São Jorge, Stabile explicou a operação e negou que tenha pedido um empréstimo à FPF.

"O Corinthians não pegou empréstimo com a FPF. Eu sou empresário, tenho que trazer o menor juro para o Corinthians. E como fazemos isso? Se você tem garantias, o juro é menor. Se você não tem garantias, o juro é maior. Então, você pode usar recebíveis lá na frente, como garantia, e não como dinheiro diretamente da FPF", declarou.

A diretoria liderada por Stabile procura recursos para amenizar as pendências financeiras a curto prazo. A dívida total do clube ultrapassa R$ 2,5 bilhões.

Recentemente, o Corinthians quitou parcelas que estavam em atraso referente ao Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e ao Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). Havia, inclusive, risco do Timão ser excluído do Profut, como publicou a Gazeta Esportiva.

Desde que tomou posse do clube, após o afastamento de Augusto Melo, Stabile definiu como prioridade 'apagar incêndios' e reorganizar as finanças do Corinthians.

O Timão ainda não pagou valores de premiação aos jogadores pelo título do Paulistão deste ano. Além disso, tenta chegar a um acordo com a comissão técnica de Ramón Díaz para evitar futuros problemas na Fifa, como o transferban.