Corinthians reforça segurança no CT para brecar negócios suspeitos na base

O Corinthians terá segurança reforçada no CT da base. Osmar Stabile, presidente interino do clube, afirmou que empresários não vão mais circular livremente pelo local.

O que aconteceu

Uma das reivindicações das torcidas organizadas foi a respeito do alto volume de contratações nas categorias de base. A Gaviões da Fiel entrou no CT há cerca de um mês, quando Dinei, ex-atacante e antigo coordenador das categorias de base, fez denúncias de supostas propinas pagas por empresários a funcionários do departamento.

Diante das suspeitas que pairam sobre as negociações, Stabile vê a necessidade de reforçar a fiscalização. O interino já havia disponibilizado mais seguranças para o CT profissional na semana passada, logo após a votação do impeachment.

A segurança estamos reforçando no CT da base. Porque nós não podemos mais aceitar empresários no CT da base.

Osmar Stabile, em coletiva

Além disso, todas as contratações de base serão realizadas no Parque São Jorge a partir de agora. No primeiro ano da gestão Augusto Melo, mais de 80 atletas foram incorporados às categorias juvenis, algumas sem controle.

Um dos casos mais emblemáticos da base foi a quase contratação de Reginaldo Borim, de 17 anos — goleiro que era negociado para jogar na lateral do sub-18.