Corinthians goleia Taubaté e se mantém 100% no Paulista feminino

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino, o Corinthians recebeu o Taubaté no Estádio José Liberatti, goleou por 5 a 1 e se manteve 100%. Jaqueline, Ariel, Andressa e Gabi Zanotti (2) balançaram as redes para as mandantes, enquanto Kakau descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos nove pontos, agora na primeira colocação da tabela, seguido pelo Palmeiras, vice-líder, também com nove, mas atrás por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Taubaté permaneceu com três somados, na sétima posição.

O Corinthians volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Flamengo. No sábado, às 20h, o Taubaté visita o Botafogo. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada do Brasileirão.

O Corinthians inaugurou o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Paulinha cruzou e encontrou Ariel. A atacante escorou e achou Jaqueline, que finalizou firme.

Aos 39 minutos da primeira etapa, o Taubaté igualou. Em jogada de contra-ataque pela ponta esquerda, Kakau recebeu passe rasteiro e arrematou cruzado para marcar.

O Corinthians voltou a ficar com a vantagem no minuto seguinte. Ao aproveitar cruzamento de Vic Albuquerque, Ariel desviou e balançou as redes.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Corinthians ampliou com Andressa, que bateu falta e contou com desvio na barreira para fazer.

O Corinthians aumentou a vantagem aos 32 minutos da etapa final com Gabi Zanotti, que cobrou falta pela direita, no canto esquerdo, para marcar.

Aos 35 minutos da segunda etapa, o Corinthians fechou a goleada. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Gabi Zanotti se antecipou à marcadora e concluiu de cabeça.