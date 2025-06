Com time reserva, Bahia perde do Confiança e dá adeus à invencibildade na Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia perdeu do Confiança por 2 a 0, na Arena Batistão. O Tricolor de Aço, já classificado, jogou com a equipe reserva e perdeu sua invencibilidade no torneio. Os dois gols foram cravador por Neto Oliveira.

Desta forma, o Bahia permaneceu com 13 pontos, na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Por enquanto, a equipe de Ceni é a única deste lado da chave a estar garantida nas quartas de final. Por sua vez, o Confiança subiu para a terceira posição, com dez unidades conquistadas. No Grupo A, Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza já têm vaga assegurada na próxima fase.

Pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço volta aos gramados neste sábado, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar o Náutico, na Arena Fonte Nova. Já o time do Sergipe tem como próximo compromisso, no mesmo dia e horário, o Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes.

Os gols

O Confiança abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Eduardo Moura fez um belo lançamento para Valdir Júnior na direita. Ele dominou, avançou e rolou para Neto, que apareceu livre na área e bateu forte, sem chances para Danilo Fernandes. Do lado do Bahia, a melhor chance veio com Jota, que acertou um chute no travessão.

Na segunda etapa, os mandantes confirmaram a vitória aos 15 minutos. Vitinho puxou contra-ataque e tocou para Neto na esquerda. O atacante entrou na área e finalizou rasteiro, cruzado, no canto, marcando seu segundo gol no jogo e selando o triunfo do Confiança sobre o Bahia.