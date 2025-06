Com novidade, Corinthians volta aos treinos e inicia preparação para pegar o Grêmio

O elenco do Corinthians retornou aos treinos na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu início à preparação para o jogo contra o Grêmio, o último antes da parada para o Mundial de Clubes. A reapresentação teve uma novidade em campo.

Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique. O defensor, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 2 de maio, iniciou o processo de transição com trabalhos parciais no gramado ao lado dos demais atletas.

O técnico Dorival Júnior comandou um rondo, seguido por um treino com foco em posse de bola. Ainda houve uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido.

Oito atletas da base participaram do treinamento com o grupo profissional. Foram eles: os goleiros Cadu (2005) e Pietro (2008), o zagueiro Gama (2008), os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007), e os atacantes Gui Negão (2007) e Nicollas (2008).

O Corinthians retoma a preparação na manhã desta quinta-feira. Dorival, pela primeira vez, terá uma semana livre de trabalhos em virtude da data Fifa. O duelo contra o Grêmio está marcado para a próxima quinta (12), em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra vem de um empate sem gols com o Atlético-GO e ocupa a 11ª posição da tabela de classificação, com 15 pontos.