Com Messi, Argentina desembarca em Santiago para pegar o Chile

Com Lionel Messi à frente, a Argentina desembarcou em Santiago na noite desta quarta-feira para o duelo contra o Chile, nesta quinta, às 22h (de Brasília), no Estádio Nacional, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste chega com a missão de empurrar os donos da casa ainda mais para o fundo da tabela.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) acusou a Federação Chilena de descumprir protocolos de segurança no aeroporto. Sem isolamento, jogadores e comissão técnica precisaram atravessar uma multidão, entre torcedores e até alguns insultos de fãs locais. A tensão obrigou a intervenção dos carabineros (a polícia chilena) para escoltar a delegação.

Para a partida, o técnico Lionel Scaloni pode ter novidades. Com a classificação garantida, o treinador aproveita para observar novos nomes, mas sem abrir mão da base campeã do mundo. A Argentina lidera as Eliminatórias, com 31 pontos.

O zagueiro Leonardo Balerdi deve ser a novidade na defesa, ocupando a vaga de Nicolás Otamendi, suspenso. No meio, as ausências são ainda mais pesadas: Enzo Fernández, Leandro Paredes e Nicolás González cumprem suspensão, e Alexis Mac Allister está fora por lesão.

Com isso, Thiago Almada e Nico Paz disputam a última vaga no setor, ao lado de Rodrigo De Paul e Exequiel Palacios. Mais à frente, Julián Álvarez tem lugar garantido. Já Messi, que participou normalmente dos treinos, ainda não tem presença confirmada entre os titulares, segundo Scaloni, mas viajou em condições de jogo.

Uma provável escalação da Argentina conta com: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios e Thiago Almada (ou Nico Paz); Julián Álvarez e Lionel Messi.

Se para a Argentina o jogo vale testes, para o Chile é uma decisão. A equipe de Ricardo Gareca amarga a lanterna das Eliminatórias, com apenas dez pontos em 14 partidas. Está cinco pontos atrás da Venezuela, que hoje ocupa a vaga da repescagem, e precisa praticamente de uma campanha perfeita nas quatro rodadas restantes para manter vivo o sonho de ir à Copa de 2026.