Com menos de 30 dias no comando, António Oliveira deixa o Sport

O Sport confirmou, nesta quarta-feira, que António Oliveira não é mais o treinador da equipe. Anunciado há menos de um mês, o português comandou o Leão em quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro e o mau desempenho definiu sua saída.

O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o Clube comunica... pic.twitter.com/AqxO178t9j ? Sport Club do Recife (@sportrecife) June 4, 2025

A última partida do técnico no comando do Rubro-negro foi no último domingo, quando visitou o Mirassol, no Estádio Campos Maia, na derrota por 1 a 0.

Junto a ele, sua comissão técnica - composta por Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel = também deixou o clube.

O contrato do treinador português estaria em vigor até o final deste ano, com cláusulas de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana.

Nenhuma vitória

Desde que foi apresentado, António Oliveira disputou apenas quatro partidas pelo Sport, todas elas pelo Campeonato Brasileiro e não conquistou nenhuma vitória. As derrotas foram diante do Cruzeiro, por 4 a 0, Ceará, por 2 a 0 e a mais recente, contra o Mirassol, por 1 a 0. O único ponto ganho em toda sua trajetória foi no duelo com o Internacional, no empate por 1 a 1.