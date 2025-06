Com Mattos, Santos corre por reforços porque pode tomar transfer ban

No primeiro dia de Alexandre Mattos como novo diretor de futebol, o Santos intensificou a busca por reforços pois pode sofrer um transfer ban, explicou o comentarista Lucas Musetti na live do clube no canal do UOL Esporte no Youtube.

O Santos busca prioridades mesmo tendo restrições financeiras. O Mattos é um cara muito firme no mercado, e o Santos ainda quer aproveitar esse período de janela de exceção para o Mundial, que são poucos dias, porque depois tem possibilidade de transfer ban.

O Santos tem que pagar R$ 15 milhões ao Arouca, pelo Basso, até o dia 24 de junho. É um caso que está no limite do transfer ban, e a janela só reabre em julho se você não aproveitar essa janela até o Mundial agora, de 10 dias.

Lucas Musetti

Transfer ban é um mecanismo da Fifa que impede clubes devedores de inscrever novos jogadores. O Santos deve R$ 15,9 milhões ao Arouca, de Portugal, pelo zagueiro João Basso.

Correndo esse risco e na zona de rebaixamento no Brasileirão, o Peixe quer adiantar a chegada de reforços e mira em quatro posições.

O Santos quer um zagueiro, um lateral direito, um volante e um ponta.

Pra zaga, um alvo: Adryelson, informação exclusiva do UOL. Pra lateral direita, o Wilson Manafá, lateral direito português, ex-Porto que está na China, é um dos alvos. Hoje, o site Meu Peixão publicou que o Santos tem interesse no Mayke, do Palmeiras, mas até agora não tenho essa confirmação.

No meio-campo, para volante, a gente sabe do interesse no William Arão. E esse ponta um dos nomes é o Javi Puado, um espanhol que joga no Espanyol, que está em fim de contrato, mas recebe em euro e não é nada fácil.

Lucas Musetti

Além da chegada de reforços, o Santos trabalha na renovação de contrato com Neymar, que só voltará a jogar pelo clube caso renove seu vínculo atual, que termina 30 de junho.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Santos na íntegra