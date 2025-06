Com baixas e convocados, São Paulo se reapresenta com elenco limitado de olho no Vasco

O São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira para iniciar a preparação para o duelo com o Vasco, dia 12 de junho, no Morumbis, pelo Brasileirão. Para esse período de treinos antes do confronto, o técnico Luis Zubeldía terá de lidar com um elenco bastante incompleto.

Além dos oito jogadores lesionados, o Tricolor também não contará com três jogadores convocados por suas respectivas seleções. Damián Bobadilla defenderá o Paraguai, Nahuel Ferraresi jogará pela Venezuela e Alves vestirá a camisa da Seleção Brasileira sub-20 nesta data Fifa.

Com a seleção paraguaia, Bobadilla enfrentará o Uruguai na próxima quinta-feira, em Assunção, e o Brasil, na terça-feira seguinte, na Neo Química Arena, em São Paulo, ambas as partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Já Nahuel Ferraresi terá pela frente o confronto direto com a Bolívia, na próxima sexta-feira, em Maturín, por uma vaga no próximo Mundial. O zagueiro venezuelano também enfrentará o Uruguai, na terça-feira seguinte, em Montevidéu.

Alves, por sua vez, foi convocado para três amistosos da Seleção Brasileira sub-20 no Egito. O meio-campista revelado em Cotia e que tem sido titular do São Paulo nos últimos jogos vai encarar as equipes juniores da Islândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

Vale lembrar que além dos três jogadores convocados o São Paulo não poderá contar com Calleri (cirurgia no joelho direito), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) na preparação para enfrentar o Vasco.