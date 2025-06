Chegada de Ancelotti renova esperanças e faz Seleção Brasileira crer em recomeço

A Seleção Brasileira está prestes a iniciar uma nova era sob o comando de Carlo Ancelotti. A chegada do novo treinador renovou as esperanças dos torcedores e também do grupo de jogadores, que acredita em um recomeço da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas.

A campanha do Brasil na competição, até o momento, é decepcionante. O time soma 21 pontos conquistados em 14 partidas, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Foram 20 gols marcados e 16 sofridos.

Desde o início do torneio, a Seleção passou pelas mãos de dois treinadores. Nas primeiras rodadas, Fernando Diniz conciliou o comando da Amarelinha com o Fluminense. Dorival Júnior assumiu a partir da sétima rodada, mas não conseguiu fazer a equipe deslanchar.

Ancelotti será o terceiro nome a dirigir o Brasil e chega em um momento delicado. Na partida anterior, a Seleção foi goleada pela Argentina, por 4 a 1, em clássico disputado em Buenos Aires.

No entanto, a experiência e o currículo vitorioso do italiano fazem os atletas acreditarem em um início de um novo ciclo. Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa no CT Dr. Joaquim Grava, tanto o novato Alexsandro como o experiente Marquinhos disseram que a vinda do ex-técnico do Real Madrid traz uma nova energia e devolve a esperança para a Seleção.

"É nítido que estamos passando por um momento delicado. Mas é um novo ciclo, com um novo treinador, novos jogadores. Vamos fazer de tudo para mudar isso", afirmou Alexsandro.

"Dá para ver aqui que com a chegada do treinador, traz essa energia de alguma coisa nova. Essa energia traz uma esperança de volta. Basta a gente fazer um bom trabalho em campo", completou o defensor do Paris Saint-Germain.

Ancelotti já comandou dois treinamentos à frente do Brasil e, nesta quarta-feira, irá dirigir a última atividade antes do jogo contra o Equador, que marcará sua estreia pela Canarinho.

A delegação irá trabalhar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, sede da partida. O duelo está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias.

Em seguida, no dia 10 de junho, o treinador comandará o Brasil pela primeira vez em território nacional, diante do Paraguai. O palco do confronto será a Neo Química Arena, estádio que ele conheceu neste final de semana, quando acompanhou o duelo entre Corinthians e Vitória. A bola rola a partir das 21h45.