Charles Do Bronx justifica recusa à ajuda de Jean Silva: "Focar no que sempre fizemos"

Com duelo marcado contra Ilia Topuria no UFC 317, dia 28 de junho, durante a 'Semana Internacional da Luta', Charles 'do Bronx' já iniciou sua preparação com uma decisão estratégica: manter o trabalho exclusivo com sua equipe da 'Chute Boxe Diego Lima', sem trazer nomes de fora para o camp. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) explicou porque recusou, com respeito, a oferta de Jean Silva, que se prontificou a ajudá-lo simulando o estilo do adversário.

'Lord', atleta da Fighting Nerds e destaque da nova geração brasileira no UFC, havia declarado, também em entrevista à Ag Fight, que após estudar minuciosamente o jogo de Topuria, se sentia apto a reproduzir suas características em treinos - e assim colaborar com a preparação do compatriota. Ainda assim, o paulista preferiu seguir com a mesma metodologia que o levou ao topo da organização.

"O Jean é um cara que é um irmão. Temos uma história já de muito tempo e eu o respeito gigantescamente. Conversamos agora há pouco tempo num evento que nós estávamos. A gente nunca trouxe ninguém de fora para me ajudar em um camp, e vai ser do mesmo jeito agora", explicou Do Bronx.

O lutador reforçou a confiança total no time que o acompanha há muito tempo e destacou o ambiente familiar e comprometido como essencial para o seu desempenho. Segundo ele, a união da equipe é parte fundamental de sua identidade como atleta - algo que não pretende modificar, mesmo diante de um adversário perigoso como Topuria.

"Temos uma equipe gigantesca aqui na Chute Boxe, de pessoas que estão aqui torcendo, vibrando e fazendo muitas coisas acontecerem. Mas eu agradeço todo o carinho do Jean, a preocupação, o respeito dele por mim. Foi como falei para o Diego : 'Vamos focar no que sempre fizemos aqui. Não vamos colocar coisas novas. Vamos focar em treinar, em nos dedicarmos e ficarmos felizes'", completou.

Cinturão em jogo

O duelo entre Charles e Topuria vale o cinturão vago dos pesos-leves. A disputa foi oficializada após o ex-campeão Islam Makhachev subir de categoria e abrir mão do título. Agora, quem vencer no UFC 317 será coroado como o novo rei da divisão até 70 kg - o que torna a preparação ainda mais decisiva para ambos os lados.

