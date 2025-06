Carol Meligeni derrota favorita na estreia do ITF de Caserta

Carol Meligeni, atual número 283 do ranking da WTA, começou com vitória a sua campanha no ITF W75 de Caserta. Nesta quarta-feira, a tenista brasileira surpreendeu na estreia a japonesa Mai Hontama, 197ª do mundo e cabeça de chave 3, por 6/2 e 6/1, em 1h17 de partida.

"Dominei o jogo desde o começo e consegui me manter constante até o final. Eu já havia perdido para ela uma vez (no W25 de Salinas em 2021), então já esperava um jogo duro, principalmente pelos últimos resultados dela no saibro. Mas consegui impor o meu ritmo e isso acabou fazendo a diferença", analisou Carol Meligeni.

Carol Meligeni: próxima adversária

Pelas oitavas de final, nesta quinta-feira (5), Carol Meligeni enfrentará a italiana Aurora Zantedeschi, 332ª do mundo. Será o segundo confronto entre as duas. No ano passado, elas travaram uma batalha de quase quatro horas e três tiebreaks, vencida pela italiana por 6/7, 7/6 e 7/6.