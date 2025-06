Carlos Miguel detalha saída do Corinthians e defende plano de carreira na Europa

Depois de quase um ano, o goleiro Carlos Miguel deu mais detalhes sobre sua saída conturbada do Corinthians. Na época, o Nottingham Forest pagou uma multa rescisória considerada muito baixa pelo jogador, que deixou o Timão em meio à crise do adeus de Cássio, para muitos o maior jogador da história alvinegra.

Carlos Miguel se aprofundou mais na questão envolvendo a polêmica multa rescisória. O goleiro salientou que a diminuição do valor da cláusula para quatro milhões de euros (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual) estava prevista em contrato quando ele chegou ao Corinthians, em 2021.

"A minha multa já estava no contrato desde o início do contrato. Eu era o quinto goleiro quando cheguei, 50 milhões era o valor inicial. Eu mesmo nem lembrava da multa. Depois as coisas deram certo e virei titular. Em janeiro de 2024 meu empresário falou de renovar, mas não aconteceu. Desde 2021 estava acordado que a multa cairia para 4 milhões em 2024", declarou o goleiro, em entrevista ao Podpah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Miguel (@_carlosmiguel98)

Em seguida, Carlos Miguel não mediu palavras e afirmou que sua saída foi pensando em um plano de carreira. Na Inglaterra, o goleiro teria mais chances de ser considerado um dos "melhores do mundo".

"Eu saí porque era a Premier League. As pessoas no Brasil não têm a dimensão de como é lá, de como é diferente. Eu quero ser um dos melhores goleiros do mundo. No Corinthians eu não conseguiria isso. É plano de carreira, estou realizando um sonho de estar na Europa. No dia do clássico contra o São Paulo, já estava tudo assinado. Foi uma decisão tomada pensando na minha vida", continuou Carlos Miguel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Miguel (@_carlosmiguel98)

Seleção Brasileira e Hugo Souza

Por fim, o atleta de 26 anos falou sobre seu sucessor no Corinthians, o goleiro Hugo Souza. Atualmente, o dono da meta do Timão é um dos melhores de sua posição e foi convocado para a Seleção Brasileira.

"Eu sei que se tivesse continuado no Corinthians, muito provavelmente eu conseguiria uma convocação, mas tudo é projeto. Mesmo que a temporada não tenha sido como eu esperava, eu aprendi dez vezes mais. O Hugo mereceu pra caramba a convocação. Salvou o Corinthians diversas vezes e deu o título do Paulistão para "nós"", finalizou.

Em quase três temporadas pelo Corinthians, Carlos Miguel disputou 21 jogos, sendo titular em sua reta final no clube. No Nottingham Forest nesta temporada, o goleiro esteve em campo apenas três vezes.