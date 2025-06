Campeão exemplar! Merab Dvalishvili revela como usa status para ajudar a nova geração

O esporte é uma das maiores ferramentas de ascensão social que conhecemos. E é comum vermos atletas que despontam mundo afora que, após atingirem o estrelato, compram carros e outros artigos de luxo. Esse não parece ser o caso de Merab Dvalishvili. De personalidade pacata, o campeão peso-galo (61 kg) do UFC utilizou seu status e prestígio na empresa para implementar uma nobre missão: ajudar a nova safra de lutadores de MMA da Geórgia.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o wrestler explicou que, devidamente remunerado financeiramente como dono do cinturão, tem sido possível ajudar a nova safra de georgianos que sonham com um lugar ao sol no MMA profissional. Além de servir como uma ponte para a nova geração, Merab também utilizou o prestígio de campeão do UFC para elevar o padrão de vida de sua família e amigos.

"É claro que eu ajudo os meus pais. E também todos meus irmãos do esporte, sempre apoio eles. Há alguns lutadores georgianos surgindo que eu tenho ajudado também. Seja com dinheiro ou com algum lugar para morar e treinar. Tento sempre ajudar as pessoas. Já consegui fazer muitas coisas boas (como campeão do UFC)", frisou o wrestler de 34 anos.

Respeito conquistado

Para além dos gestos e ajudas a pessoas próximas, Merab admite que sentiu uma diferença de tratamento desde que conquistou o cinturão do Ultimate. Com um estilo de luta não tão empolgante para os fãs que prezam por nocautes e desfechos impactantes, o wrestler teve que percorrer um longo caminho até o título. Uma vez no topo, entretanto, Dvalishvili sente que os apaixonados por MMA agora dão o devido reconhecimento aos seus feitos dentro do octógono.

"Minha vida não mudou muito (depois de virar campeão), continua a mesma. Ainda tenho os mesmos amigos, familiares e pessoas próximas a mim. A única coisa que mudou é que agora eu tenho mais respeito e reconhecimento das pessoas. Mas sou o mesmo cara, não vou mudar. E se eu mudar, será só de formas boas. Para me tornar uma pessoa melhor, uma versão melhor do que sou", explicou o georgiano.

Neste sábado (7), em Newark (EUA), Merab lidera o card do UFC 316, em uma revanche contra Sean O'Malley. Caso desbanque 'Sugar' novamente, 'The Machine', como é conhecido, defenderá o título dos galos pela segunda vez de maneira bem-sucedida. A primeira foi em janeiro desta temporada, quando superou o até então invicto Umar Nurmagomedov, primo de Khabib.

