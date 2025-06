Cada vez mais perto do Liverpool, Wirtz nega exigência por camisa 10

Cada vez mais perto do Liverpool, o jovem meia alemão Florian Wirtz rejeitou rumores de que estaria exigindo a camisa número 10 para jogar no clube inglês. O jogador de 22 anos pertence ao Bayer Leverkusen e indicou estar em negociação avançada para se tornar a transferência mais cara do futebol inglês.

"Quem disse que eu quero a camisa 10? Eu respeito os jogadores. Não acredita em tudo que estão escrevendo", afirmou o alemão, em suas redes sociais, na terça-feira. A tradicional camisa pertence atualmente ao argentino Alexis Mac Allister no time do Liverpool. A informação sobre a suposta exigência de Wirtz foi divulgada inicialmente pelo canal Sky Germany, na terça.

A camisa 10, como é de costume, tem larga tradição no Liverpool. E já foi usada por alguns dos principais ídolos do time, como John Barnes e Michael Owen. O brasileiro Philippe Coutinho também já vestiu o número, assim como Sadio Mané, que formou trio poderoso de ataque na equipe com Roberto Firmino e Mohamed Salah até 2022. Wirtz vinha usando a camisa 10 no Bayer Leverkusen. Mas, na seleção alemã, veste a de número 17.

A declaração do alemão nas redes sociais chamou a atenção porque o jogador raramente tem se manifestado publicamente nos últimos meses, quando se tornou alvo de seguidos rumores sobre transferências. Durante a maior parte da última temporada europeia, ele era dado como contratação certa do Bayern de Munique.

No entanto, o Liverpool ganhou terreno nesta disputa nas últimas semanas. O clube inglês superou o Bayern na preferência do Leverkusen por indicar disposição de pagar 135 milhões de euros (cerca de R$ 871 milhões). A imprensa europeia afirma que o time alemão estaria exigindo agora 150 milhões de euros pelo atleta.

Curiosamente, em sua postagem, Wirtz não negou diretamente a negociação com o Liverpool, apenas a exigência sobre a camisa 10, o que reforça os rumores sobre um acerto com o time inglês. A contratação, se confirmada, poderá bater recorde no futebol inglês. Até agora, a maior transferência da história foi protagonizada pelo Chelsea ao adquirir Enzo Fernández junto ao Benfica, em 2023. Na ocasião, o valor equivalia a 131,4 milhões de euros.

O Liverpool já garantiu ao menos uma contratação de peso para a próxima temporada europeia. Trata-se do lateral-direito holandês Jeremie Frimpong, que também defendia o Bayer Leverkusen. Ele será o substituto de Trent Alexander-Arnold, contratado pelo Real Madrid.