Ex-chefe de equipe explica por que nunca visitou Schumacher após acidente

Chefe da Benetton na época que Michael Schumacher era piloto da equipe, Flávio Briatore explicou por que não visita o sete vezes campeão mundial após o acidente.

O que aconteceu

Briatore foi entrevistado pelo jornal italiano 'Corriere della Sera'. Ele nunca visitou Michael Schumacher desde o acidente, em 2013, e disse preferir lembrar dele sorrindo.

Se eu fechar os olhos o vejo sorrindo depois de uma vitória. Prefiro lembrar dele assim do que simplesmente deitado na cama. No entanto, eu e Corinna [mulher de Michael Schumacher] conversamos com frequência Flavio Briatore, ao Corriere della Sera

Atual conselheiro executivo e chefe da Alpine, Briatore recrutou 'Schumi' para a Benetton depois da estreia do piloto alemão na Jordan, no GP da Bélgica de 1991. Juntos, eles conquistaram dois títulos da F-1, em 1994 e 1995.

A reportagem do jornal italiano recordou que Elisabetta Gregoraci, ex-esposa de Briatore, também chegou a comentar sobre o estado de saúde de Schumacher, cinco anos atrás.

Michael Schumacher não fala, ele se comunica com os olhos. Apenas três pessoas podem visitá-lo e eu sei quem são. Sua esposa montou um hospital para ele em sua casa Elisabetta Gregoraci, ex-esposa de Briatore, em 2020

Michael Schumacher está recluso desde um grave acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013. O acidente causou lesões cerebrais e o estado de saúde do ex-piloto é mantido em sigilo.

Recentemente, um jornalista alemão fez revelações sobre o estado de saúde de Schumacher. De acordo com Felix Gorner, o ex-piloto precisa de cuidados constantes e é dependente de cuidadores.