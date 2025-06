Brasil pega Itália na primeira fase do Mundial feminino sub-17; veja os grupos sorteados

Nesta quarta-feira, através de sorteio, a Seleção Brasileira sub-17 conheceu seus adversários na primeira fase do Mundial, que será realizado no Marrocos, entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro. A Amarelinha dividirá o Grupo A da competição com Marrocos (anfitrião), Itália e Costa Rica.

Esta será a nona edição da Copa do Mundo feminina da categoria, que ocorrerá na Academia de Futebol Mohammed VI, em Rabat (capital).

O Brasil foi representado no sorteio pela treinadora Rilany Silva e por Gabriel Mastrodomenico, gerente das categorias de base femininas da CBF.

Esta edição do Mundial feminino sub-17 contará com uma novidade: será a primeira disputada com 24 seleções, que disputarão todas as partidas na capital marroquina, e no continente africano.

Confira abaixo todas as chaves

Grupo A: Brasil, Costa Rica, Itália e Marrocos



Grupo B: Camarões, Coreia do Norte, México e Holanda



Grupo C: China, Equador, Noruega, EUA



Grupo D: Canadá, França, Nigéria, Samoa



Grupo E: Colômbia, Costa do Marfim, Coreia do Sul, Espanha



Grupo F: Japão, Nova Zelândia, Paraguai, Zâmbia