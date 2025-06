Brasil estreia com vitória tranquila sobre a República Tcheca na Liga das Nações feminina de Vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei não deu chances para a República Tcheca e começou com triunfo sua caminhada na Liga das Nações. Diante de um Maracanãzinho lotado na tarde desta quarta-feira, o Brasil venceu as tchecas por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/17. A jovem ponteira Ana Cristina brilhou e terminou como maior pontuadora da partida, com 16 pontos.

Foi um início de campanha na Liga das Nações feminina seguro para a equipe comandada por José Roberto Guimarães. Atual vice-campeã da VNL, a Seleção Brasileira, que se encontra no quinto lugar, confirmou o favoritismo contra um adversário estreante na competição. A República Tcheca, na 14º posição, encontrou muitas dificuldades, especialmente no sistema defensivo.

Pela Liga das Nações, Brasil volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar os Estados Unidos, às 21h (de Brasília), novamente no Maracanãzinho, buscando manter os 100% de aproveitamento na primeira semana da competição. Já a República Tcheca tenta se recuperar contra a seleção norte-americana na sexta-feira, também às 21h.

FECHANDO A ESTREIA EM GRANDE ESTILO ??? pic.twitter.com/SkpqpGoWe9 ? Vôlei Brasil (@volei) June 4, 2025

O jogo

Logo no primeiro set, o Brasil mostrou sua força. Mesmo com algum equilíbrio no início, as brasileiras impuseram seu ritmo e fecharam a parcial por 25 a 21. No segundo set, o domínio ficou ainda mais evidente. O time mandante chegou a abrir 14 a 6, viu as tchecas encostarem em 16 a 15, mas retomou o controle com boa atuação no saque e no bloqueio, fechando em 25 a 20.

Na terceira parcial, o Brasil não deu margem para qualquer reação. Com uma atuação segura, consistente e dominante, a Seleção construiu a vantagem naturalmente. Jogadoras como Julia Kudiess, Tainara e Lorena se destacaram nos bloqueios e ataques, enquanto Ana Cristina seguiu desequilibrando no ataque. O placar de 25 a 17 confirmou a vitória por 3 sets a 0, com autoridade e sem sustos na estreia da Liga das Nações.