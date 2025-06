Botafogo vence o Ceará no adeus de Igor Jesus ao Nilton Santos

Nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2, em jogo adiado da décima rodada do Campeonato Brasileiro que marcou a despedida de Igor Jesus do Engenhão, uma vez que o atacante está acertado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Com o resultado, os cariocas chegaram a 18 pontos, na sexta posição. Já os cearenses seguem com 15, na décima colocação.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Mastriani. Já o Ceará empatou na etapa final, com Pedro Raul. Só que os donos da casa voltaram a ficar a frente com gols de Alex Telles, de pênalti, e Marlon Freitas. No fim, novamente Pedro Raul diminuiu para os visitantes.

Este foi o último duelo do Botafogo antes do Mundial de Clubes, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Já o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela Copa do Nordeste.

O jogo

O confronto começou movimentado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Botafogo era mais ofensivo e teve a primeira boa chance aos 13 minutos, em chute de Alex Telles.

Os donos da casa seguiram com mais posse de bola e quase abriram o placar aos 17 minutos. Após bate e rebate, a bola ficou com Igor Jesus, que chutou para grande defesa de Fernando Miguel. O Ceará respondeu em seguida, com finalização de Galeano.

O susto não mudou a postura do Botafogo. Os cariocas voltaram a chegar com perigo em chute de Alex Telles que parou em Fernando Miguel. Depois, Artur arriscou de longe e acertou o travessão.

De tanto insistir, o Botafogo marcou aos 44 minutos. Vitinho chutou, Fernando Miguel deu rebote e Mastriani apareceu para empurrar a bola para a rede. Assim, os cariocas foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, os donos da casa tentaram manter o domínio da partida. No entanto, o Ceará melhorou na parte ofensiva e chegou ao empate aos 11 minutos. Pedro Raul aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

O Ceará melhorou após o gol, mas viu o Botafogo também buscar o ataque com mais intensidade. Os cariocas chegaram ao segundo gol aos 25 minutos. Artur tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Dieguinho. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido por Alex Telles.

O revés foi sentido pelos visitantes. Tanto que o Botafogo quase ampliou em seguida. Artur chutou para grande defesa de Fernando Miguel. Mastriani pegou o rebote, mas mandou sobre o travessão. Só que aos 31 minutos, os cariocas marcaram o terceiro. Marlon Freitas ficou com a bola na área e chutou sem chance para o goleiro.

Quando parecia que os donos da casa tinham o jogo sob controle, o Ceará chegou ao segundo gol, aos 41 minutos. Pedro Raul aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Nos minutos finais, o Ceará tentou pressionar em busca do empate. No entanto, o Botafogo conseguiu segurar a vantagem para sair de campo com o resultado positivo.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 X 2 CEARÁ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 4 de junho de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 20h(de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Nathan (Botafogo); Pedro Henrique e Willian Machado (Ceará)

GOLS

BOTAFOGO: Mastriani, aos 44min do primeiro tempo; Alex Telles, aos 25min do segundo tempo; Marlon Freitas, aos 31min do segundo tempo

CEARÁ: Pedro Raul, aos 11 e 41min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Santiago Rodríguez (Nathan); Artur, Igor Jesus e Mastriani (Danilo Barbosa)



Técnico: Renato Paiva

CEARÁ: Fernando Miguel, Fabiano (Fernandinho), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Henrique (Lelê) e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé