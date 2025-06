Botafogo mira o G-6 contra o Ceará em último duelo no Brasileirão antes do Mundial de Clubes

O Botafogo terá seu último teste antes do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, às 20h, recebe o Ceará no Engenhão, no Rio, em jogo atrasado da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos últimos preparativos para o torneio internacional, pode assumir o G-6, mesmo objetivo do adversário cearense.

Esta será a despedida antes da pausa do Brasileirão. O Botafogo viaja para os Estados Unidos no próximo sábado e sua estreia será no dia 15, diante do Seattle Sounders. O campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid também estão no Grupo B e apenas dois avançam às oitavas de final. O Brasileirão terá a 12ª rodada disputada no dia 12, mas o jogo do time carioca diante do Mirassol foi adiado.

O time carioca está há três jogos sem perder, sendo duas vitórias. Goleou o Internacional, por 4 a 0, em casa, empatou sem gols com o Flamengo, fora, e bateu o Santos, por 1 a 0, também como visitante. Assim, chegou a 15 pontos em nono lugar e, se vencer, assumirá a sexta colocação. Dentro de casa, segue invicto, com três vitórias e um empate, dez gols marcados e apenas dois sofridos, numa mesma partida.

Ainda não se sabe se o técnico Renato Paiva poupará algumas peças. Como terá um bom tempo para recuperação, pode ser que entre com os principais jogadores para fazer os últimos ajustes. Além disso, o atacante Igor Jesus e o agora meia Cuiabano, por exemplo, já foram poupados diante do Santos.

A partida também marca a despedida do Ceará. Isso porque o seu adversário da 12ª rodada seria o Fluminense, outro participante do Mundial de Clubes. Desta forma, a partida também foi adiada. Com 15 pontos, está em décimo lugar, perdendo para os cariocas no saldo de gols (6 a 3). Se vencer, também assume a sexta colocação. Mas vem derrota em casa para o Atlético-MG, por 1 a 0, e ainda busca seu primeiro triunfo como visitante, condição em que tem dois empates e duas derrotas.

O técnico Léo Condé não poderá contar com a presença do lateral-esquerdo Matheus Bahia, vetado pelo departamento médico por lesão muscular na coxa. Ele segue sendo substituído por Nicolas. Quem também não embarcou junto ao restante do grupo foram o meia Rômulo e o atacante Aylon. A dupla entrou no decorrer da derrota para o Atlético, mas o clube cearense não revelou o motivo dos desfalques. Em contrapartida, o ponta Fernandinho, recuperado de uma cirurgia no ombro, retorna.

Condé vê a oscilação no Ceará com naturalidade. "Modificamos quase todo o elenco em relação à temporada passada, são cinco meses só. Vai haver alguma oscilação dentro do jogo. Então, quanto mais rodagem a gente conseguir ofertar a esse time novo que a gente montou, melhor."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).