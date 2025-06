Botafogo encaminha contratação de atacante argentino Correa

O atacante argentino Joaquín Correa, da Inter de Milão, deve reforçar o Botafogo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O contrato do jogador de 30 anos se encerra no final do mês de junho e o Glorioso pretende contratá-lo de graça, segundo noticiou inicialmente o jornalista italiano Matteo Moretto.

Em meio à saída de Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest, o Botafogo busca reforçar o setor ofensivo visando a disputa do Mundial. Além da negociação com Correa, o Glorioso conversa com o Benfica por Arthur Cabral e já anunciou o meia-atacante argentino Álvaro Montoro.

Apesar de ser coadjuvante da Inter nesta temporada, com apenas 22 jogos, dois gols e quatro assistências, Correa tem vasto currículo no futebol europeu. Após sua saída do Estudiantes em 2015, o argentino passou por: Sampdoria-ITÁ, Sevilla-ESP, Lazio-ITÁ e Olympique de Marselha-FRA.

Foco na Copa do Mundo de Clubes

Sem conseguir repetir o desempenho dominante da temporada 2024, o Botafogo busca uma campanha sólida na Copa do Mundo de Clubes. Entre os brasileiros, o Glorioso pegou a chave mais difícil. A equipe está no Grupo B, com o atual campeão europeu PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O Botafogo estreia no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle (WA), nos Estados Unidos.