Baixo aproveitamento e eliminação: veja raio-x do início de Cléber Xavier no Santos

O início do técnico Cléber Xavier no Santos não é animador. Desde que chegou ao clube praiano, o treinador acumula um baixo aproveitamento e uma eliminação precoce na Copa do Brasil.

Sob comando de Xavier, o Peixe entrou em campo sete vezes. Ao todo, foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória, totalizando aproveitamento de 28,5%. Além disso, o time sofreu quatro gols e foi às redes em somente duas ocasiões.

O treinador assumiu o comando do time após a demissão de Pedro Caixinha. A equipe vinha sendo treinada pelo interino César Sampaio, mas seguia apresentando dificuldades em campo e conquistou uma vitória em três jogos no período.

Xavier estreou no Alvinegro no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB. Na Vila Belmiro, o Peixe empatou em 1 a 1 com a equipe alagoana, quinta colocada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo de volta, o time enfrentou Grêmio, Ceará e Corinthians pelo Brasileirão. Os comandados de Xavier perderam para o Tricolor Gaúcho e o Timão, por 1 a 0, e empataram sem gols com o Vozão.

Com dois empates e duas derrotas nos primeiros quatro jogos, o treinador santista chegou ao seu primeiro duelo decisivo. E falhou. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, o Santos perdeu para o CRB nos pênaltis, por 5 a 4, e se despediu da Copa do Brasil.

Desde a eliminação, o Alvinegro Praiano entrou em campo duas vezes, e Xavier enfim conquistou seu primeiro triunfo à frente do clube. No último dia 25, o Peixe bateu o Vitória por 1 a 0. Depois, contudo, perdeu em casa para o Botafogo pelo mesmo placar.

Xavier busca aproveitar a pausa para Data Fifa para arrumar os problemas da equipe visando o duelo contra o Fortaleza, último antes da paralisação do calendário para a Mundial de Clubes. O jogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, está marcado para o dia 12.